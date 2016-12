Playoff: per la Francia il Mondiale è lontano 

23:30 - La Francia è lontana dai Mondiali di Brasile 2014, mentre si avvicinano Ucraina e Grecia. Nell'andata degli spareggi della zona europea, la squadra del ct Deschamps ha perso malamente 2-0 a Kiev contro i padroni di casa: gol di Zozulja e Yarmolenko. Ora servirà l'impresa per Pogba e compagni. Ad Atene i greci hanno passeggiato contro la Romania: 3-1. Sorpresa in Islanda con la Croazia fermata sullo 0-0.

Che batosta per la Francia in Ucraina. Padroni di casa pericolosi nel primo tempo con un colpo di testa di Edmar a lato di poco mentre nella ripresa arrivano i gol: al 61' Zozulya viene servito in area dall'invito di Edmar, l'attaccante resiste al contrasto di Koscielny e di destro batte Lloris. Poco dopo Abidal salva su Zozulya mentre al 64' Nasri spreca un bel contropiede calciando in bocca a Pyatov. Nel finale succede di tutto: all'83' l'arbitro dà un rigore all'Ucraina per fallo di Koscielny su Zozulya e Yarmolenko trasforma con l'aiuto della traversa per il 2-0; poi Koscielny si fa espellere per una manata a Zozulya e al 94' anche i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizione a Kucher. L'Ucraina si impone e martedì prossimo a Parigi avrà due gol da difendere contro i galletti di Deschamps.

Ad Atene, al Karaiskakis, la Grecia batte 3-1 la Romania. Divertente la prima frazione con il vantaggio ellenico firmato da Mitroglou al 14' che controlla un filtrante di Salpingidis e buca il romanista Lobont. Poco dopo la Romania pareggia con l'incornata di Stancu su cross di Torje, ex Udinese, ma al 21' i greci fanno 2-1 con Salpingidis, lesto ad insaccare sul traversone basso da sinistra di Torosidis. Nella ripresa, al 67', è ancora Mitroglou, protagonista della serata, a firmare il definitivo 3-1 con un bel sinistro al volo su spizzata aerea di Katsouranis.

E' 0-0 nel freddo di Reykjavik tra Islanda e Croazia. I padroni di casa resistono e anche nella ripresa, quando dal 50' restano in dieci per l'espulsione di Skulason, difendono un ottimo pareggio in vista del return match di martedì prossimo in casa di Modric e compagni.