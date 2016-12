Pisa: due padri litigano in tribuna, i bambini lasciano il campo

22:48 - Due genitori che litigano in tribuna, due padri che discutono animatamente per una giocata sbagliata di un ragazzino: uno urla al mister di levarlo, l'altro difende invece il figlio. L'allenatore è Alessandro Birindelli: non ci sta, ferma la partita tra il suo Pisa e l'Ospedalieri - categoria esordienti, classe 2001 - e invita alla calma. La lite però continua e allora l'ex difensore della Juve richiama i suoi ragazzi, avvisa l'arbitro e lascia il campo di gioco.

Un gesto importante. Una presa di posizione emblematica quella raccontata sulle pagine de Il Tirreno. Protagonista Alessandro Birindelli, da quest’estate tornato al Pisa, come capo delle giovanili. Un gesto clamoroso,applaudito. Appoggiato dai molti presenti sulle tribune e dalla società nerazzurra per voce del ds Umberto Aringhieri: «E’ un gesto educativo e formativo. Se non si comincia a educare i genitori, i bambini, che sono i giocatori del futuro, non impareranno mai».