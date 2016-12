Pirlo e contratto-Juve: c'è sotto anche il Milan 

14:00 -

La voce circola da qualche ora, da qualche giorno. Il Milan (del futuro) sta lavorando per riportare Andrea Pirlo in maglia rossonera. Il Milan con Barbara Berlusconi vicepresidente al fianco di Adriano Galliani; e di Clarence Seedorf sulla panchina, invece di Massimiliano Allegri. E sarebbe proprio l’olandese lo sponsor numero uno del Gran Ritorno. Complice la (molto relativa) insofferenza di Pirlo a restare ancora in bianconero, dopo tre stagioni stupende: della rinascita sua, e dei due scudetti, con vista sul terzo, della rinata Juventus.

Solo voci? Diciamo di sì. Complice, aggiungiamo, un lungo messaggio di affetto e di auguri del Milan diretto a Pirlo, per la guarigione del miglior calciatore italiano leader indiscusso dell’Italia ai Mondiali e anima della Juventus, nonché ammiratissimo in Europa, vedi la standing ovation del Bernabeu quando è uscito dal campo, nel finale di Juve-Real Madrid. Quando si dice campioni. C'è chi vede in questo messaggio l'affetto sì. E anche la voglia di riannodare i fili pendenti.

Il Milan e Pirlo, nell’estate del 2011, non si erano lasciati nel migliore dei modi: i piani tattici di Allegri, fresco di scudetto, prevedevano centrocampisti di spessore agonistico più che di raffinata qualità; il campionato gli aveva dato ragione, visto che Pirlo in quella stagione era stato più fuori (infortunio) che dentro; e il mancato rinnovo del contratto, dietro le convinte promesse della Juventus, aveva fatto il resto. Poi è accaduto che Pirlo continuasse a vincere scudetti. Allegri no.

Non sappiamo cosa accadrà, da qui a due-tre mesi. La Juventus sta lavorando per allungare il contratto di Pirlo? Sì, ma la faccenda non è vissuta come una dannazione: si procede, con calma. Pirlo ha avuto offerte inglesi, spagnole e turche. L’infortunio serio di queste settimane impedisce discorsi precisi, sul futuro: occorre guarire e giocare. Conte pochi giorni fa ha detto: “Spero che Pirlo si conservi ancora a lungo, molto a lungo. Ne abbiamo bisogno”. Quanto basta per capire. Ma se al Milan cominciamo a fare quei rumori sottocoperta…