Pirlo, applausi e stizza al "Bernabeu" 

19:35 - Come successo nel 2008 ad Alex Del Piero, anche Andrea Pirlo è uscito tra gli applausi del "Bernabeu". Un grande riconoscimento per il campione della Juve, che però, dopo ave ringraziato i tifosi del Real Madrid, non ha nascosto la sua stizza per la sostituzione. Dopo il richiamo di Conte in occasione della partita contro il Verona, quando non si era seduto in panchina, Pirlo ha raggiunto i compagni a bordo campo, ma, anche se in posizione nascosta, è stato "beccato" mentre manifestava il suo disappunto. Il classico gesto di mandare a quel paese qualcuno, mentre era accanto al preparatore dei portieri, Filippi. Difficile capire a chi era rivolto, ma qualche dubbio viene.