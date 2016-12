Petkovic: "Vorrei sempre un arbitro così..." 

11:14 -

Finale di partita, all’Olimpico. Fischi e contestazione, come speso accade. E la panchina di Petkovic? Problema aperto, e il tecnico dice: “L’ambiente ci è ostile, ma ci stiamo abituando. I fischi erano tanti l’anno scorso, quest’anno lo sono di più. Alla squadra manca quel dieci per cento di forza che arriva dal sostegno dei nostri tifosi. Peccato”.

Si sente in discussione? “Io sento che dobbiamo vincere in Europa League e poi a Parma. Ci servono i tre punti. Dovevano arrivare già col Genoa, erano fondamentali. Purtroppo abbiamo pagato gli errori, non siamo stati cattivi, in qualche momento ci siamo deconcentrati. Il primo gol subito era evitabile, ma non ho molto da rimproverare ai miei”.

E l’arbitro? L’occasione di due rigori non dati alla Lazio. “Io vorrei arbitraggi così fino alla fine del campionato. Vanno benissimo. Ti fanno giocare… Che fa Petkovic, scherza? “Non voglio esagerare, è che meritavamo qualcosa di più dalle decisioni prese. Un po’ di ironia sugli episodi arbitrali”. Non gli riesce granché.

Questo è il momento della resa dei conti: giovedì l’Apollon all’Olimpico, poi il Parma al Tardini. L’ennesima settimana di passione per la Lazio e Petkovic. Non ci sono ipotesi concrete di esonero in queste ore. Alle prossime, chissà.