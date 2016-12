Petkovic ct Svizzera, è ufficiale. Farà i Mondiali? Lazio su Reja (e Trap) 

23:06 - Dopo una lunga e difficile giornata, la Lazio e Petkovic si sono presi, diciamo così, una notte per pensare. In realtà il punto è piuttosto banale: il tecnico non ha intenzione di dare le dimissioni e Lotito sta cercando di trovare con lui un accordo sulla buonuscita in modo da poter affidare subito la panchina a Reja senza che questo gravi troppo sul bilancio del club. Anche con l'allenatore friulano manca però la fumata bianca: si tratta sulla durata del contratto.

ORE 20:50 - La Lazio e Vladimir Petkovic stanno cercando di trovare un accordo per una risoluzione consensuale di contratto che permetta al tecnico di liberarsi subito e cominciare a lavorare per la Svizzera. Il nodo è economico.

ORE 17:05 -''Sono molto orgoglioso della fiducia che la federcalcio svizzera ha in me''. Lo dice Vladimir Petkovic, dopo la firma da ct degli elvetici, precisando però che non intende 'mollare' la Lazio. ''Non permetto a nessuno di dubitare neanche per un secondo che io possa trascurare solo minimamente la Lazio, distratto dal mio futuro impegno''.

ORE 16:12 - Vladimir Petkovic sarà il nuovo citti della Svizzera. Annuncio ufficiale della Federcalcio elvetica. Petkovic entrerà in azione il primo luglio 2014, contratto di un anno, rinnovabile per la seconda stagione se si qualificherà per gli Europei. Petkovic non dovrebbe guidare la Svizzera ai Mondiali.

ORE 14:45 - Secondo alcune fonti, Vlado Petkovic risolverà il contratto con la Lazio, soluzione consensuale. E stando alle ultimissime, Petkovic sarà il nuovo ct della Svizzera. L'annuncio è questione di giorni, se non di ore.

ORE 14:27 - Claudio Lotito sta pensando all'esonero di Petkovic e lo ha confermato: "Serve una scossa, non possiamo andare avanti così. Sto valutando in questi giorni cosa fare, incontrerò sicuramente l'allenatore".

ORE 12:30 - Lotito nel pomeriggio ha messo in agenda un altro colloquio con Igli Tare. Da qui al 6 gennaio, Lazio-Inter, c'è il tempo giusto per fare la scelta migliore. Si è esplorata anche la soluzione interna, con Simone Inzaghi. Ma la Lazio ha bisogno di una scossa autentica.

ORE 11:10 - Oltre a Reja, Lotito ha preso contatti anche con Giovanni Trapattoni. Un suo vecchio "pallino". Il Trap non ha ancora dato una risposta: senz'altro gratificato dall'attenzione laziale. Il Trap ha in mente di collocarsi sulla panchina di qualche Nazionale (ha ricevuto un paio di offerte). La piazza laziale lo attrae, ma a 74 anni sa che non è facile gestire tante pressioni.

ORE 10:15 - Il presidente biancoceleste ha incontrato il ds Tare e poi avrà l'ultimo faccia a faccia con Petkovic. Il candidato numero uno alla panchina laziale è Edy Reja, che ha detto no a diverse squadre in Italia e all'estero ed è pronto a tornare in un ambiente che conosce bene, avendo allenato la squadra dal febbraio 2010 al giugno 2012 portandola in Europa. L'allenatore di Gorizia farebbe da traghettatore, con la firma di un contratto di cinque mesi.

ORE: 9 - Per Petkovic il tempo è scaduto. A nulla sono valsi i tentativi di tenere unito il gruppo e di respingere tutte le voci riguardo crisi interne e calciomercato. I risultati gli danno contro, ultimo quello di Verona, dove è arrivata una batosta. Quella che sancirà il suo addio alla Lazio, perché l'ultima occasione concessagli da Lotito è andata fallita. L'esonero del tecnico di Sarajevo è praticamente deciso.