Petkovic, che giallo: dà le dimissioni, ma la Lazio smentisce

12:55 - La chiusura, se non altro provvisoria, di un caso scoppiato dopo la sconfitta di Bergamo è affidata a un comunicato apparso sul sito della Lazio: "In merito alla voce diffusasi in serata circa le presunte dimissioni del tecnico Vladimir Petkovic, la S.S. Lazio comunica che la notizia è destituita di ogni fondamento". Il tutto dopo qualche ora febbrile in cui i rumors si sono rincorsi: Petkovic, si diceva, ha presentato le dimissioni a Tare.

Voci che normalmente non nascono dal nulla e che, in ogni caso, parlano di un malessere importante dell'allenatore biancoceleste e mettono il punto esclamativo su una crisi di risultati inattesa. Mentre infatti la società ha espresso chiaramente la propria posizione, da ambienti vicini al club si parla di un Lotito attento a vagliare le alternative. Ed ecco che, come accade sempre in questi casi, spuntano i possibili sostituti: da Reja a Mihajlovic, con quest'ultimo in vantaggio.Sarà, o meglio, si vedrà. Per il momento, a quanto pare, a Petkovic è stato dato una sorta di ultimatum: due partite, Europa League e campionato, da vincere a tutti i costi. Altrimenti toccherà fare conti che nessuno gradisce e riprendere in mano, magari, quelle dimissioni di cui si è parlato e che, come detto, sono state frettolosamente e immediatamente smentite. La notte, forse, porterà consiglio, ma la settimana, questo è certo, è di quelle decisive. Petkovic e la Lazio, insomma, che si sono tanto amati - eccezionale la scorsa stagione del tecnico - potrebbero anche prendere strade differenti. La palla è nei piedi di Lotito. Sarà lui a decidere se proseguire questo cammino oppure no.