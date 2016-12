Pelé "evita" il sorteggio: "Porto sfortuna. Lo so"

19:32 - “Vado al sorteggio per il Mondiale, venerdì. Ma non metterò mano al sorteggio del girone del Brasile, Dicono di me: porto sfortuna”. Un carico di autoironia e nessun senso di sentirsi offeso: questo è Pelé, 73 anni, O Rey come è sempre stato: sempre capace di stupire.

La sua presenza al sorteggio di venerdì a Costa do Sauipe è stata in dubbio fino a ieri per via sempre dei problemi post-operazione all’anca, poi Pelé non ha potuto far meno di rispondere ai pressanti inviti della Presidente Dilma, che voleva a ogni costo la sua presenza, e quindi ci sarà. Però ha voluto fare una precisazione: ''Come sapete, la Presidente Dilma mi ha incaricato di rappresentare il Brasile - ha detto Pelé-, e per questo sono stato invitato. Avrei dovuto estrarre le palline con i nomi delle rivali della Selecao nel girone A, ma preferisco non farlo. Non mi sentirei a mio agio, visto ciò che dicono di me, se il sorteggio non fosse favorevole alla nostra squadra. Sia ben chiaro che non estrarrò alcuna pallina''.

Perché porta sfortuna? Nel 1994 Pelé disse che la Colombia era una delle grandi favorite del Mondiale americano, e Valderrama e soci vennero eliminati nella prima fase. Quattro anni più tardi indicò nella Spagna la vincitrice della Coppa del Mondo in Francia e le furie rosse andarono anche loro fuori nella prima fase. Stessa storia nel 2002 in Giappone e Corea, quando Pelé disse che il titolo sarebbe andato a Francia o Argentina e che la Selecao di Scolari (poi campione) non avrebbe fatto molta strada.

"Rispetto tutti, quindi anche chi mi dà dello iettatore - ha commentato Pelé a chi gli ricordava quei pronostici -. La voce del popolo è la voce di Dio, però io ho vinto anche due Mondiali con il Santos e tre con la nazionale''.E poi se i brasiliani al sorteggio del loro secondo mondiale in casa hanno invitato perfino Ghiggia, ovvero l'uomo del 'Maracanazo' del 1950 con quel suo gol segnato al povero Barbosa, non possono certo farsi impressionare dal “piede freddo” di Pelé.