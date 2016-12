Paura in Juve-Pavia: Degeri perde i sensi dopo uno scontro

19:16 - Grande spavento a Vinovo durante l'amichevole tra Juventus e Pavia. Lorenzo Degeri, centrocampista 21enne del club lombardo, si è accasciato in campo dopo pochi minuti dall'inizio. Il giocatore si è scontrato con Padoin e ha perso i sensi. E' stato prontamente soccorso dallo staff medico dei due club, entrati in campo con il defibrillatore, e ha ripreso conoscenza dopo alcuni minuti. Un'ambulanza lo ha poi trasportato in ospedale a Moncalieri.

Marco Storari ha subito chiesto a gran voce un "defibrillatore" e lo staff medico della Juventus ha portato i primi soccorsi, mentre si provvedeva a chiamare l'ambulanza. Essendo un colpo alla testa, il defibrillatore non è stato usato e il giocatore ha ripreso conoscenza dopo la ginocchiata fortuita da parte di Padoin. A ricostruire l'incidente è il responsabile dello staff medico della Juventus, Luca Stefanini. "Siamo subito intervenuti - ha spiegato - : abbiamo effettuato le prime manovre di soccorso, con l'arrivo immediato del defibrillatore che e' stato apposto per sicurezza per monitorare il giocatore, ma non e' stata effettuata nessuna scarica. Il ragazzo ha sempre respirato e il battito del cuore c'è sempre stato".

Franco Benech, neurochirurgo del club bianconero, che ha visitato Degeri al Cto di Torino, ha rassicurato tutti: "Gli esami sono tutti negativi. Il ragazzo resterà precauzionalmente in osservazione fino a domattina, come da prassi, e poi verrà dimesso". Dopo le dimissioni, il calciatore dovrà osservare alcuni giorni di riposo.

SETTE GOL NELL'AMICHEVOLE

Passato lo spavento per l'infortunio a Degeri, la Juve si è imposta per 7-0 sul pavia, che milita nel campionato di Lega Pro Prima Divisione. Conte ha schierato inizialmente Storari in porta, Curti, Ogbonna e Peluso in difesa, Motta, Padoin, Bouy, Gerbaudo e De Ceglie a centrocampo, con la coppia d’attacco composta da Quagliarella e Llorente. E proprio da una combinazione tra le due punte è nato il primo gol: assist di Quagliarella e diagonale preciso dello spagnolo. Sempre di Llorente anche il secondo gol, con una pregevole girata al volo, mentre è Motta a chiudere il primo tempo sul 3-0 con un bel destro su assist di De Ceglie. La ripresa si apre con la rete di Quagliarella, con Llorente che restituisce il favore del primo tempo e detta il passaggio vincente. Le sostituzioni operate a ripresa in corso non fermano la Juve né il Re Leone che sigla prima la personale tripletta con la specialità della casa, un preciso colpo di testa che devia in rete il cross di Roussos, quindi il poker, mettendo a sedere il portiere del Pavia Rossi. Di Bouy, con una sventola dal limite, il 7-0 finale che ha chiuso l’allenamento.