Paul Ince fuori di testa: 5 giornate di squalifica per condotta violenta 

10:37 - Paul Ince è nei guai: l'ex centrocampista dell'Inter e attuale manager del Blackpool (nella serie b inglese) è stato fermato 5 giornate per condotta violenta. Durante il match fra i Tangerines e il Bournemouth del 14 settembre scorso, Ince ha commesso tre violazioni del codice della Football Association: parole offensive, condotta violenta e minacce nei confronti di un ufficiale di gara.

Ince, nel corso di quella partita, aveva anche scaraventato per terra una bottiglia di plastica, che dopo un rimbalzo aveva colpito uno steward donna. Ma il peggio è avvenuto al rientro nel tunnel degli spogliatoi, dopo il 90', quando assieme ad alcuni collaboratori si era scagliato sugli ufficiali. L'ex nerazzurro è stato sanzionato dalla FA con 4mila sterline di multa. Ince sarà costretto a guardare dalla tribuna le prossime cinque gare del suo Blackpool (contro Wigan, Blackburn, Nottingham Forest, Ipswich e Birmingham). La squadra, dopo 11 giornate, occupa il sesto posto in Championship. Anche in occasione della sconfitta in casa del Millwall di martedì scorso (per 3-1) Ince si è lasciato andare a comportamenti poco ortodossi nei pressi del tunnel, stavolta dopo aver contestato un calcio di rigore fischiato alla squadra avversaria.