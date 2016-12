Parma: Palladino, Parolo e Gobbi sfidano Mirante a calcio-chewing gum

17:28 - In prinicipio era stato Antonio Mirante. Durante il riscaldamento pre-Napoli, il portiere del Parma aveva dato vita a uno splendido numero non con il pallone ma con il chewing gum. Il video ha fatto il giro del web, suscitando evidentemente un po' di 'invidia' da parte dei compagni. Così a Collecchio Palladino, Parolo e Gobbi hanno deciso di sfidare l'estremo difensore cimentandosi nella specialità della casa. Come è andata? Giudicate voi...