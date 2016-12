Parma-Milan, bufera su Valeri per la punizione del 3-2

00:01 - Da Muntari in poi e dal gol fantasma contro la Juve è sempre una questione di centimetri. Anche se, nel caso specifico, trattasi di metri: otto per la precisione. Fatto sta che il Milan è furioso con Valeri per la punizione del 3-2 del Parma. Il fallo su Sansone avviene infatti vicino al cerchio di centrocampo. Parolo, però, porta abbondantemente avanti il pallone. Da lì il gol e la furia dei rossoneri, che pubblicano sul sito due foto incriminate.

Ci risiamo, siamo ancora alle prove schiaccianti da mettere in bella mostra. Una volta era il telefonino di Galliani e la foto della rete di Muntari che costò al Milan lo scudetto di due stagioni fa. Oggi, invece, trattasi di punizione. Punizione estrema visto il risultato. Galliani è una furia e si capisce. Ce l'ha con la squadra, innanzitutto, perché i giocatori hanno le loro colpe. Ma ce l'ha anche con Valeri - già nel mirino dei rossoneri per il derby d'andata dello scorso campionato (gol annullato a Montolivo e rigore non concesso a Robinho, ndr) e, magari, più in generale, con la classe arbitrale. Non proprio generosa ultimamente. Lasciando perdere il trattamento considerato sopra le righe riservato a Mario Balotelli, il caso-Parolo, andato in scena a Parma, è stata la goccia buona a far traboccare il vaso. Tanto che Galliani ha chiesto le scuse dei massimi dirigenti dell'Aia. E, come pronta risposta, ha dovuto incassare il niet di Nicchi.Eccolo, appunto, Nicchi: "Noi non dobbiamo chiedere scusa a nessuno - chiarisce -. Non è che Galliani vuole le scuse dai suoi giocatori? A parte le battute in campo non ho visto errori particolari". E ancora: "Almeno - aggiunge Nicchi - non ho visto situazioni non percepite dall'arbitro ma percepite da altri protagonisti in campo. La punizione di Parolo, ad esempio, è stata battuta da una posizione non corretta, è innegabile: di questo non ha avuto percezione in campo il direttore di gara ma neanche i giocatori, che non hanno fatto alcuna rimostranza".

Il botta e risposta è chiuso nuovamente da Galliani: "E' curioso che il presidente Nicchi inviti i giocatori a protestare a fronte di un errore arbitrale, dice l'ad rossonero.