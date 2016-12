Parla Thohir: "Siamo quasi pronti. Moratti presidente? Vedremo..." 

16:01 -

Parla Erick Thohir, e fa il punto della trattativa-Inter. "Stiamo discutendo i dettagli dell'operazione. Nei prossimi giorni ci saranno i risultati sperati. Finché non ci sono le firme, non è giusto svelare i dettagli. L'accordo è comunque molto buono. Noi arriviamo con le migliori intenzioni". Moratti presidente: resterà in carica? "Vedremo quando tutto sarà concluso. Non sarò io a decidere il suo destino: ne discuteremo nel prossimo CdA".

Ancora su Moratti: "Quello che ha fatto in tanti anni è un'ottima cosa". Verrà da solo o con qualche partner? "Io credo a un partner commerciale, i successi non dipendono da un singolo, soprattutto quando si investe al'estero. E non avrò problemi ad adattarmi alla cultura italiana":