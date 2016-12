Pallotta in Campidoglio per lo stadio: "Siamo sulla strada giusta". Marino: "Stadio avveniristico"

10:29 - Il primo incontro ufficiale tra James Pallotta e il sindaco di Roma Ignazio Marino è stato l'occasione buona per parlare del progetto riguardante il nuovo impianto di proprietà dei giallorossi che i capitolini vorrebbero costruire a Tor di Valle. "Abbiamo preso un caffè e parlato dello stadio. Siamo sulla strada giusta, c'è tanto lavoro da fare. Siamo tutti ottimisti". Queste le parole del numero 1 della Roma, uscendo dal Campidoglio.

Soddisfatto dell'incontro anche il sindaco della capitale: "Il progetto è davvero avveniristico, con una capienza che varia dai 52mila ai 60mila posti a sedere". Poi continua: "E'un impianto straordinariamente organizzato come accessi e come disegno architettonico, mentre dal punto di vista tecnologico è certamente lo stadio più avanzato che possa essere immaginato nel nostro continente. Sono al lavoro i tecnici indicati da James Pallotta con i nostri assessori alla rigenerazione urbana e alla qualità della vita e nei prossimi mesi dovremmo arrivare a una decisione sulla realizzabilità dello stadio", ha concluso.

Il magnate americano si è presentato all'incontro con una delegazione molto numerosa, composta dai manager Pannes e Barror, dal Ceo Italo Zanzi, dal dg Mauro Baldissoni, dal costruttore Luca Parnasi e dall'architetto americano Dan Meis. "Se è possibile costruire uno stadio a Roma? Certo che è possibile"- ha dichiarato proprio Parnasi al termine dell'incontro- "Ma non so quando sarà posata la prima pietra. Problemi di Budget? Non ce ne saranno, sarà uno stadio privato". "Sarà lo stadio più bello del mondo", queste invece le parole dell'architetto statunitense.