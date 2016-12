Pallotta: "Gli arbitri? Preferisco non parlare" 

18:55 - "Gli arbitri? Preferisco non parlare. Le tensioni con Unicredit? Non è successo nulla. Il nuovo stadio? Prenderò un caffè con il sindaco, lunedì". Appunti di lavoro per il presidente della Roma James Pallotta, arrivato a metà mattina nella capitale. “Per vedere Roma-Fiorentina, soprattutto". "Non sono preoccupato dei quattro pareggi consecutivi: può accadere - ha aggiunto - Gli arbitri? Non voglio fare alcun commento".



L’orizzonte giallorosso non è più lo stesso, radioso, di un mese fa: quattro pareggi; polemiche arbitrali per torti subiti; una settimana di polemiche per via di una presunta (mica tanto) cordata cinese; e il nuovo stadio, che il numero uno giallorosso vuole, fortemente.

"Ma io sono qui per vedere la partita e spero di assistere a una vittoria", ha detto Pallotta, che domenica sarà sugli spalti dello stadio Olimpico per la gara contro la Fiorentina.



Nell'agenda di Pallotta ci sarà anche l'incontro in Campidoglio con Ignazio Marino. "Sì, lunedì vedrò il sindaco. Se affronteremo la questione legata alla costruzione del nuovo stadio? Prenderemo un caffè assieme e parleremo", la risposta del presidente.

Sugli attriti col socio UniCredit per il possibile ingresso in società di un nuovo partner (l'identikit è quello del colosso cinese Hna Group di Chen Feng), Pallotta ha minimizzato dichiarando che con l'istituto bancario "non è successo nulla. L'investitore cinese? Non so di cosa parlate. Non ci sono problemi, veramente”.