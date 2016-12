Pallone d'Oro, Ribery: "Lo merito più di Ronaldo" 

17:32 - Frank Ribery crede davvero al Pallone d'Oro e nel corso di un'intervista a 'Le Monde' spiega perché la giuria dovrebbe preferirlo a Cristiano Ronaldo: "E' vero che CR7 ha segnato più di me, ma io metto a ferro e fuoco le difese, faccio la differenza. Per vincere quel premio serviva che mi qualificassi al Mondiale con la Francia: beh, è successo. E quello che abbiamo fatto l'anno scorso col Bayern è qualcosa di storico".

"Io non ho paura - ha aggiunto l'asso del Bayern Monaco e della nazionale francese - sono fiducioso, ho fatto tutto quello che dovevo. Se si osservano le mie prestazioni nel corso dell'anno si vede che ho fatto la differenza. Non posso segnare in ogni partita ma ho messo le difese a ferro e fuoco". Poi si torna sull'ultima parentesi delle Nazionali, con Ronaldo che si è avvantaggiato nella corsa grazie alla tripletta in Svezia: "Ma io ho provocato l'espulsione di tre giocatori nelle due partite con l'Ucraina - spiega ancora l'attaccante del Bayern - e ho partecipato a due dei tre gol della Francia (con gli assist a Sakho e Benzema, ndr)".