Pallone d'Oro: Pirlo unico italiano tra i finalisti. Tra gli allenatori ci sono Conte e Benitez

08:28 - Andrea Pirlo è l'unico giocatore italiano nella lista dei 23 finalisti per il Pallone d'Oro Fifa 2013, che verrà consegnato ufficialmente il prossimo 13 gennaio. Il regista della Juve resta orfano di Buffon e Balotelli, che invece c'erano, insieme a Pirlo, nella lista dei finalisti per il premio del 2012. Per il premio destinato agli allenatori sono in corsa Conte e Benitez, che sono stati inseriti nella lista dei 10 migliori in ottima compagnia.



Fra i 23 candidati al premio più ambito per i calciatori c'è tanto Bayern Monaco, col favorito assoluto Franck Ribery, più Muller, Lahm, Neuer, Robben e Schweinsteiger. Ci sono ovviamente Messi e Cristiano Ronaldo, più Neymar, Bale e gli ex 'italiani' Ibrahimovic, Thiago Silva e Cavani, ora all'ombra della Tour Eiffel in maglia Paris Saint Germain. Un solo italiano tra i migliori 23 giocatori, ma due fra i dieci migliori allenatori: sono Antonio Conte e Carlo Ancelotti. C'è anche Rafa Benitez, l'anno scorso vincitore dell'Europa League con il Chelsea ma da quest'anno tecnico del Napoli. Il favorito al titolo è Jupp Heynckes che ha trascinato il Bayern Monaco ad uno storico triplete ma nella lista figurano anche Sir Alex Ferguson, Scolari e Mourinho.

Ecco tutti e 23 i nominati: Gareth Bale (Galles), Edinson Cavani (Uruguay), Radamel Falcao (Colombia), Eden Hazard (Belgio), Zlatan Ibrahimovic (Svezia), Andres Iniesta (Spagna), Philipp Lahm (Germania), Robert Lewandowski (Polonia), Lionel Messi (Argentina), Thomas Mueller (Germania), Manuel Neuer (Germania), Neymar (Brazil), Mesut Ozil (Germania), Andrea Pirlo (Italia), Franck Ribery (France), Arjen Robben (Olanda), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Bastian Schweinsteiger (Germania), Luis Suarez (Uruguay), Thiago Silva (Brazil), Yaya Toure (Costa d'Avorio), Robin Van Persie (Olanda), Xavi (Spagna).

Ecco la lista dei 10 Allenatori:

Carlo Ancelotti (Italia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Rafael Benitez (Spagna, Chelsea/Napoli)

Antonio Conte (Italia, Juventus)

Vicente Del Bosque (Spagna, Nazionale)

Alex Ferguson (Scozia, Manchester United, in pensione)

Jupp Heynckes (Germania, Bayern Monaco, in pensione)

Juergen Klopp (Germania, Borussia Dortmund)

Jose Mourinho (Portogallo, Real Madrid/Chelsea)

Luiz Felipe Scolari (Brasile, Nazionale)

Arsene Wenger (Francia, Arsenal).