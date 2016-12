Pallone d'Oro: Messi, Ribery e CR7 i tre finalisti 

09:20 - Un Pallone d'Oro per tre: Messi, Cristiano Ronaldo e Ribery. La Fifa e France Football hanno ufficializzato i finalisti per il premio che verrà assegnato a Zurigo il 13 gennaio 2014 e non ci sono state sorprese. Tra l'argentino, il portoghese e il francese sarà una dura lotta. Per il premio di miglior allenatore restano in corsa Heynckes, Klopp e Ferguson. Ibrahimovic in finale per il premio Puskas, fuori Di Natale.

Con Ibra per il premio di miglior gol dell'anno sono rimasti Neyamr e Matic. Escluso anche il bolognese Konè.

Le finaliste per il Pallone d'Oro femminile sono Nadine Angerer (Germani e Brisbane Roar), Marta (Brasie e Tyresö) e Abby Wambach (Stati Uniti e West New York Flash).

Balotelli è stato inserito tra i 15 attaccanti che sono in corsa per entrare nella miglior formazione del 2013. Il milanista è in ottima compagnia con Agüero, Cavani, Diego Costa, Cristiano Ronaldo, Drogba, Falcao, Ibrahimovic, Lewandowski, Mandzukic, Messi, Neymar, Rooney, Luis Suárez e Van Persie.