Pallone d'oro, CR7 potrebbe disertare la premiazione

17:36 - Cristiano Ronaldo studia la vendetta. Il portoghese non ha ancora digerito l'imitazione che ha fatto di lui il presidente della Fifa Joseph Blatter, e i profili che la stessa Fifa ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale, ritenuti poco benevoli nei suoi confronti. Così, secondo quanto "As", CR7 potrebbe decidere, in segno di protesta, di non presentarsi al galà che si terrà a Zurigo il 13 gennaio, quando verrà assegnato il Pallone d'Oro.

D'altra parte Blatter, parlando agli studenti della Oxford University, aveva elogiato Messi: "È un bravo ragazzo, a ogni padre o madre piacerebbe averlo in casa". Tagliente invece era stato il giudizio su CR7, definito "un comandante sul campo". "Non posso dire chi sia il migliore, a me piacciano tutti e due, ma preferisco Messi" l'affermazione definitiva.