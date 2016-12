Pallone d'Oro, con Messi ko crescono le chances di Cristiano Ronaldo e Ribery

18:57 - Messi fuori per due mesi e quinto Pallone d'Oro a rischio: questo temono a Barcellona e in Argentina, questo sperano a Madrid e Monaco di Baviera. Con Leo fuori causa, proprio nel rush finale, crescono le chances di Cristiano Ronaldo e Ribery: ecco perché, maliziosamente, la stampa catalana sottolinea che di certo tanto il portoghese quanto il francese non si sono disperati alla notizia del nuovo infortunio di Messi. A dicembre si sapranno i nomi dei tre finalisti per il premio di France Football e Fifa e a gennaio verrà consegnato il premio: per allora il numero dieci del Barcellona sarà tornato in campo, forse però troppo tardi.