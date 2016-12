Pallone d'oro 2013: Balotelli, Pirlo e Buffon nella lista dei 50 candidati

11:08 - Vincerà Messi per il quinto anno di fila, gli sarà preferito Cristiano Ronaldo o sarà gloria per qualcuno del Bayern Monaco? In attesa di conoscere il verdetto, France Football e la Fifa hanno stilato la lista dei cinquanta nomi candidati per il Pallone d'oro 2013. Solo tre gli italiani inseriti: Mario Balotelli, Andrea Pirlo e Gigi Buffon, ovvero gli stessi che lo scorso anno entrarono anche tra i 23 finalisti.

E' praticamente impossibile che qualcuno dei nostri azzurri riesca ad aggiudicarsi il Pallone d'oro. I pessimi risultati dei nostri club nelle coppe europee rappresentano un limite troppo grande per poter anche solo sperare di potercela fare. Per Balotelli, Pirlo e Buffon, dunque, sarebbe già una buona notizia riuscire a entrare tra i 23 finalisti che - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - verranno svelati martedì prossimo.



La premiazione si svolgerà lunedì 13 gennaio alla Kongresshaus di Zurigo, quando tutto il mondo scoprirà se Leo Messi avrà vinto il premio per la quinta volta consecutiva o se, invece, Frank Ribery sarà riuscito a strapparglielo. Il francese, che nella scorsa stagione ha vinto tutto con il Bayern Monaco, è infatti il grande favorito per il 2013. Ma attenzione a Cristiano Ronaldo...