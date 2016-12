Paletta vuole l'azzurro: "Se Prandelli mi chiama, io rispondo"

15:04 - Gabriel Paletta è tornato più forte che mai dopo lo stop che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione. Un'ottima notizia per il Parma e forse anche per l'Italia in vista di Brasile 2014. Ai microfoni di Parma Channel il difensore con il doppio passaporto ha ribadito la sua scelta: "L'ho detto e lo ripeto, ho dato la mia disponibilità alla Nazionale e se Prandelli mi dovesse chiamare, giocherei molto volentieri in azzurro".

Il contatto tra il difensore classe '86 e il c.t. è già presumibilmente avvenuto prima dell'infortunio e Prandelli lo terrà d'occhio da qui sino al Mondiale. Anche perché, a parte il blocco juventino (Bonucci-Barzagli-Chiellini, nessuno ha il biglietto assicurato per il Brasile. Astori sta perdendo posizioni mentre Ranocchia e Ogbonna sono calati di rendimento. La corsa verso un posto tra i convocati è apertissima e l'ipotesi di vedere Paletta in azzurro è più che un'ipotesi.