Palermo, Zamparini: "L'arbitro si è vendicato perché ho licenziato suo padre"

12:16 - Dopo il ko col Carpi si è scatenata la furia del Palermo e di Maurizio Zamparini contro l'arbitro Candussio. "Ne ha combinate di tutti i colori - ha tuonato il presidente - . La cosa incredibile è che vive a Sevegliano, il mio paese: pensavo che volesse dimostrare che non mi stava favorendo. Invece il sindaco mi ha ricordato che cinque anni fa ho licenziato dal mio gruppo il padre dell'arbitro Candussio. Sicuramente si sarà voluto vendicare".

Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore rosanero, Giorgio Perinetti, che ha puntato il dito contor il direttore di gara in una lettera pubblicata sul sito del Palermo. "Premesso che dobbiamo considerare i nostri demeriti e dovremo fare un'attenta analisi su come abbiamo impostato e giocato questa partita - ha scritto - , perché non vogliamo concedere alibi alla squadra, bisogna però tenere conto che oggi abbiamo assistito ad un arbitraggio che è sembrato un killeraggio scientifico. A parte l'episodio del rigore (tutto da valutare) la gestione delle ammonizioni è stata quanto di più scandaloso si può vedere su un campo di calcio. Essa ha creato un condizionamento alla gara odierna e gravissimi riflessi su quella successiva. L'atteggiamento del quarto ufficiale, Caso di Verona, dev'essere denunciato agli organi competenti, in quanto ha ripetutamente inteso minacciare di provvedimenti disciplinari i nostri tesserati (in campo ed in panchina) ed istigato l'arbitro alla messa in atto degli stessi. Dato che abbiamo visto su altri campi un "Babbo Natale" anticiparsi in generosi regali, auspichiamo che il sistema trovi un immediato riequilibrio a tutela della regolarità del campionato".



LA REPLICA: "MAI STATO DIPENDENTE DI ZAMPARINI"

"Una precisazione: non ho mai lavorato per una società gestita in prima persona da Zamparini, quindi non mi ha mai licenziato". Così a Aldo Candussio, padre dell'arbitro Renzo, intervistato da Tuttomercatoweb. "Io sono tranquillo - ha continuato - non seguo proprio il calcio, m'interessa poco o nulla. Con delle prove alla mano non sono mai stato dipendente di Zamparini. Ho solo lavorato anni fa per uno studio che collaborava con lui. Ma non ho alcuna animosità né con quello studio e né con il presidente. E poi, mio figlio, figuriamoci, non sa neppure che cosa facevo".