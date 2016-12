Osvaldo papà per la quarta volta e l'ex lo accusa "Vergognati, sovrappopoli il paese"

15:12 - Bufera in casa Osvaldo. L'attaccante ex Roma continua a far parlare di se per la vita sentimentale turbolente che dall'Argentina all'Inghilterra, passando per l'Italia continua a far discutere. Dopo il felice annuncio di qualche giorno fa, con il quale dava notizia della nascita del suo quarto figlio, su twitter si sono scatenate le critiche delle ex di Pablo che, diciamo la verità, non hanno tutti i torti: "13 mesi e mezzo di assenza totale. Non sai neanche come sta tuo figlio Gianluca - scrive la prima moglie dell'attaccante, Ana -. Ti credi così onnipotente da continuare a sovrappopolare il pianeta. Che vergogna!".

Sovrappopolare, in questo caso, sembra proprio il termine giusto da usare. Pablo, infatti, ha figli sparsi un po' per tutto il globo: due figlie nate da una precedente relazione con Elena Braccini, modella firoentina. Un figlio con Ana, l'autrice del tweet incriminato, che vive in Argentina. E ora è in attesa di un altro figlio dalla seconda moglie Jimena Barón.

Una vita fuori dal campo che rispecchia in tutto e per tutto il modo di fare di Osvaldo anche in campo che, come tutti quelli dotati di genio e sregolatezza, è gioia e dolore sia degli allenatori che lo hanno avuto in squadra sia di coloro che decidono di legarsi sentimentalmente a lui.

Per uno come Osvaldo, è facile immaginarlo, insulti del genere non sono certo una novità: già lo scorso febbraio, infatti, la Elena e Ana, in seguito ad un tweet dell'attaccante, in cui postò una foto di lui in vacanza con la Barón, solidarizzarono tra loro: "Sono pronta a prendermi la responsabilità anche di chi responsabilità non se ne vuole prendere - twittò la Braccini -, preferendo il divertimento con la nuova fidanzata invece che passare il tempo con le proprie figlie che non vede da più di un mese". Immediato fu il tweet di risposta di Ana: "Con mio figlio non parla da piú di 6 mesi! Non perdere tempo perché non lo cambierai (Osvaldo, ndr). Lui é cosi. Magari con il tempo si renderá conto".



IL TWEET DI INSULTI DI ANA

13 meses y medio d ausencia total.De no saber siquiera como está Gian y sos tan omnipotente q seguis superpoblando el planeta...Das lástima!

