Norma antievasione per le società: tassa del 15% sulle compravendite 

15:14 - Via libera della Commissione bilancio ad una norma antievasione del Pd per le transazioni che riguardano gli atleti professionisti, dunque soprattutto i calciatori a cui di solito vanno i compensi più elevati. L'emendamento, firmato da Antonio Castricone e Stefania Covello, prende in esame il rapporto tra società, procuratore e sportivi. Si prevede una tassa pari al 15% dell'importo derivante dalla compravendita.

"Ai fini della determinazione dei valori delle imposte sui redditi - si legge nella norma - per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative". I due firmatari spiegano: "Il nostro emendamento che impone di tassare una percentuale pari al 15% dell'importo derivante dalla compravendita degli atleti ha lo scopo di far emergere utili spesso nascosti al fisco e dunque incrementare il gettito fiscale. Con questa norma sara' da oggi possibile la diminuzione degli inevitabili contenziosi fiscali tra atleti e l'amministrazione finanziaria ai quali in passato, purtroppo, siamo stati abituati".