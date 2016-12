Nocerina: denunciati altri sei ultrà dopo le minacce ai giocatori

16:17 - Salgono a 28 i tifosi denunciati per violenza privata aggravata, in seguito ai fatti accaduti domenica dinanzi all'albergo di Mercato San Severino dove era in ritiro la Nocerina. Nelle ultime ore, infatti, la Digos di Salerno ha identificato altre sei persone che sono state deferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, titolare dell'inchiesta che dovrà fare luce su quanto successo prima di Salernitana-Nocerina.

In queste ore si sta vagliando la posizione dei sei denunciati, a carico dei quali potrebbe essere disposto un provvedimento Daspo, misura già scattata per 23 ultrà. Prosegue inoltre il lavoro degli investigatori che stanno vagliando la documentazione fotografica e di numerosi filmati acquisiti. Si indaga, allo stesso tempo, su quanto accaduto nei giorni precedenti il derby, a Nocera Inferiore, dove si ipotizza che gruppetti di tifosi avrebbero intimato ai calciatori e ai dirigenti della società rossonera di dare un segnale forte in occasione del derby di Salerno.

GIUDICE SPORTIVO DI LEGA PRO: "IPOTESI DI ILLECITO SPORTIVO"

Intanto, il derby-farsa Salernitana-Nocerina finisce sul tavolo della Procura federale. Dopo il 3-0 a tavolino, il giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino, ha infatti rimesso gli atti della gara al procuratore della Figc, sottolineando che "le relazioni del direttore di gara, del commissario di campo e dei collaboratori della Procura Federale, delineano in maniera univoca un quadro probatorio sufficiente ad ipotizzare, a carico della società Nocerina e suoi tesserati, responsabilità diretta nel compimento di atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento della gara e, conseguentemente, a configurare la possibile sussistenza di un illecito sportivo ai sensi dell'art. 7 C.G.S., la cui valutazione non rientra nella competenza di questo giudice sportivo". E pertanto si rende necessaria la "remissione degli atti alla Procura Federale, onde consentire alla stessa l'opportunità di ulteriori indagini, nonché di un deferimento al giudizio degli organi competenti".