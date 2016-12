Nesta conferma il ritiro: "Sono stanco, ora un anno di pausa e poi allenerò"

11:43 - Un altro grande campione lascia il calcio giocato. Alessandro Nesta, dopo 21 anni in campo spesi tra Lazio, Milan e Montreal, si ritira. "Il mio fisico è stanco del calcio ad alto livello ed è il momento di smettere. Voglio cominciare una nuova vita con la mia famiglia", ha detto. Il difensore ha poi aggiunto: "Le voci che mi volevano subito in panchina con gli Impact erano false. Ora mi prendo una pausa, poi tra un anno proverò ad allenare".

L'ex difensore rossonero ha spiegato di non aver mai voluto il posto di Marco Shallibaum, tecnico degli Impact. "Qui c'è un allenatore, e io non ho parlato con il club e non ho chiesto nulla. Ora me ne vado un anno a Miami per imparare cose nuove. Dopo questo periodo vorrei tentare un esperienza in panchina, non so dove ma ci proverò".

Nesta ha esordito in Serie A nel '94 e con i biancozzurri ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa delle Coppe. Passato al Milan nell'estate 2002, ha aggiunto alla sua bacheca, tra gli altri trofei, due scudetti e due Champions League. Con la Nazionale ha partecipato e vinto ai Mondiali '06, seppur partecipando solo alle prime tre partite a causa dell'infortunio che lo ha costretto a terminare la manifestazione in anticipo.