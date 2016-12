Nazionale, troppe convocazioni: Juventus stizzita con Prandelli

13:30 - Vestire la maglia della Nazionale, soprattutto nell'anno dei Mondiali, è sempre un onore. Non la pensano così i dirigenti della Juve, che di fronte alle convocazioni di Buffon, Bonucci, Chiellini, Marchisio e Pirlo, hanno mostrato una certa irritazione per le scelte di Prandelli in vista di due match ininfluenti per la qualificazione. Soprattutto la chiamata di Pirlo ha stupito Conte, preoccupato dagli spostamenti e dal relativo stress per i giocatori.

Stizza Juve, dunque, in vista dei match contro Danimarca e Armenia. Tra i nazionali bianconeri, il ct ha infatti risparmiato soltanto Barzagli, alle prese con una fastidiosa tendinopatia. A Vinovo erano convinti che Prandelli avrebbe fatto rifiatare alcuni senatori azzurri, Pirlo in primis, ma così non è andata. "Gestire Pirlo è compito soprattutto del suo allenatore - aveva dichiarato il tecnico della Nazionale -. Certo, dal mio punto di vista, considerata la qualificazione ottenuta, avremo un occhio di riguardo per quei giocatori che hanno dato tanto e che hanno tantissimi impegni". E invece poi è arrivata la convocazione inattesa.



Il centrocampista bianconero, infatti, figura nella lista dei convocati, così come Buffon, per cui sembrava invece possibile un turno di riposo. A preoccupare il tecnico bianconero non sono tanto i minuti di gioco, quanto i viaggi e lo stress psicofisico a cui verranno sottoposti i calciatori. A Vinovo, infatti, attribuiscono la poca brillantezza di alcuni uomini chiave agli strascischi della Confederations e lo staff avrebbe preferito preservare alcuni giocatori importanti in vista delle prossime sfide. Prandelli però pare non pensarla allo stesso modo.