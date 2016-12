Nazionale, Prandelli: "Sì allo ius soli sportivo"

17:19 - Introdurre lo ius soli sportivo ancora prima di quello legale, per una Nazionale italiana sempre più multietnica. Cesare Prandelli ci spera: "La Figc ci sta pensando e anche il Coni - ha detto il c.t. azzurro a margine della presentazione della Junior Tim Cup -. Il presidente Malagò ha detto che è uno degli obiettivi. Se il Coni ci dà l'indirizzo siamo felici di percorrere quella strada, perché siamo in ritardo rispetto ad altri Paesi".

Per "ius soli" si intende l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza di essere nati nel territorio dello Stato in questione, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori. Dunque, se venisse introdotto nello sport italiano, significherebbe che qualsiasi ragazzo nato in Italia potrebbe essere convocato da Cesare Prandelli.



Intanto, durante la presentazione della Junior Tim Cup, il c.t. azzurro ha raccontanto la sua esperienza nell'oratorio del paese bresciano dove ha vissuto, Orzinuovi. Dietro al Codice etico imposto a Coverciano, infatti, c'è il passato di Prandelli: "Cercando di risolvere qualche problema ho fatto riferimento a quello che mi è capitato. In oratorio c'era un responsabile attento che osservava e preveniva. Chi faceva il bullo con don Vanni era finito, il prete gli prendeva la palla e lo cacciava dall'oratorio", ha raccontato Prandelli ricordando la "figura mitica" del sacerdote che "dava cartellini gialli e rossi e faceva entrare in oratorio solo chi si comportava bene".



"Il don anticipò tutto", ha raccontato Prandelli durante la presentazione della Junior Tim Cup, rivelando di aver incassato anche lui "un cartellino giallo clamoroso: ero lupetto e chierichetto, ma quando c'era la partita del sabato la priorità era il calcio - ha spiegato -. Don Vanni mi disse di decidere: 'Non puoi far tutto. Sei ammonito, stai fuori una settimana'. Alla fine abbiamo deciso che quando c'era la partita del sabato avrei giocato, quando no sarei andato con gli scout".