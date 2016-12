Nazionale, Prandelli: "Il mio sogno è poter vincere il Mondiale"

17:08 - Durante il brindisi di fine anno in Federcalcio, il ct della Nazionale, Cesare Prandelli, non ha nascosto che sogna di vincere il Mondiale. "Ai miei giocatori - afferma il ct - dico sempre, se dovete sognare fatelo in grande. Il mio sogno è poter vincere il Mondiale". Un pensiero che sembra portare buon auspicio. "Avere pensieri belli fa bene- ha aggiunto - è contagioso. A volte ha funzionato, può funzionare anche stavolta".

Cesare Prandelli ha parlato anche di sicurezza degli stadi, lanciando l'allarme sulla violenza attorno al calcio italiano. "I fatti di ieri prima di Milan-Ajax mi hanno colpito- ha detto il commissario tecnico in una conferenza stampa in Federcalcio- non vorrei che il calcio italiano fosse costretto a forza a cambiare e che tra qualche anno FIFA e UEFA dicono stop al calcio italiano in Europa, e allora non si ponga neanche più il dubbio di chi vada o meno in Champions. Su questo punto siamo in ritardo, dobbiamo tutti rendercene conto".