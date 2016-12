Nazionale, Balotelli si ferma dopo pochi giri di campo ma resta in ritiro

10:02 - Balotelli non è ancora al 100%, ma resta in ritiro con gli azzurri. L'attaccante della Nazionale è infatti tornato ad allenarsi dopo cinque giorni di stop, ma dopo pochi giri di campo sotto gli occhi del preparatore atletico Venturati e del medico professor Castellacci è stato costretto a fermarsi. Mario non ha più la febbre, che venerdì lo ha bloccato in hotel a Copenaghen, ma ha ancora problemi i gastrointestinali.

"Per noi è già tanto che Mario riesca in qualche modo ad allenarsi - ha spiegato il professor Castellacci -. Oggi ha fatto per tutto il tempo palestra e poi due giri contanti di campo, poi si è fermato facendo segno che aveva dolore allo stomaco provocato, appunto, dalla gastroenterite". "Domani sarà il giorno decisivo per capire se potrà o meno recuperare per poter essere a disposizione di Prandelli maretedì", ha concluso il medico.

BALO, TWEET AL VELENO

Ringrazio tutti coloro che mi hanno capito un abbraccio.E chi non mi rispetterà o non rispetterà fanny sarà un NEMICO. Ti amo amore mio.

— Mario Balotelli (@FinallyMario) October 12, 2013