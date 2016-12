Napoli, tre sconfitte pesanti

13:47 - Il Napoli fallisce la terza prova di maturità fuori dalle mura amiche del San Paolo e vede ridimensionarsi i suoi i obiettivi. Infatti, gli uomini di Benitez hanno perso tre partite, tutte e tre "scontri diretti", contro Roma (0-2), Arsenal (0-2) e Juventus (0-3) in trasferta e senza segnare nessun gol. I numeri sono impietosi: sette gol subiti e nessuno realizzato, pessimo biglietto da visita in vista della trasferta decisiva di Dortmund.

Se contro Arsenal e Roma Hamisk&Co hanno fornito prestazioni confortanti, non si può dire lo stesso della trasferta di Torino, dove la squadra non è mai stata in partita e non è mai riuscita a imporre il proprio gioco. Al contrario, quando il Napoli incontra le cosiddette "provinciali" riesce a spaccare la partita sin dalle prime battute, chiudendo già nella prima frazione di gioco il match e amministrando il risultato senza correre pericoli e con personalità. La stessa personalità che è mancata contro la Juventus e che dovrà condurre i partenopei alla vittoria a Dortmund, a questo punto la trasferta più importante della stagione.