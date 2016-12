Napoli, tempi lunghi per Zuniga: rientro a gennaio

11:59 - In casa Napoli è pieno allarme Zuniga. Difficile infatti rivedere in campo il colombiano, operato lunedì al ginocchio destro, prima di gennaio: "In area tecnica tornerà tra 45 giorni - ha detto il dottor Mariani a Radio Crc - E per area tecnica intendo preparatore, squadra, gioco e pallone. L'intervento è stato plurimo, perchè la lesione non è una rottura dove è facile riparare il problema". Intanto il club si cautela cercando un esterno sinistro.



Brutta tegola in casa partenopea: la situazione sembrava sotto controllo e la società aveva inizialmente previsto il rientro di Zuniga per i primi di dicembre. Ad allarmare l'ambiente azzurro sono le parole dello stesso professor Mariani, il chirurgo che lo ha operato: "Gli effetti negativi di una meniscectomia esterna ci sono stati e ci saranno - ha spiegato - Ho promesso al Napoli che proverò a portare Zuniga così come era l'anno scorso. Adesso deve fare riabilitazione e, al termine, capiremo se tornerà il giocatore di prima".

Il lungo stop dell'ex giocatore senese costringe gli azzurri a tornare sul mercato e il direttore sportivo Riccardo Bigon si sta già muovendo per cercare un esterno sinistro di qualità.