Napoli, svaligiata la casa di Fernandez 

12:15 - Brutta sorpresa per Federico Fernandez al suo ritorno dalla trasferta di campionato a Cagliari. Il difensore argentino, come riporta il sito ultimecalcionapoli.it, si sarebbe trovato la casa di via Manzoni completamente svaligiata da ladri che, tra le altre cose, avrebbero portato via due computer e due telefonini. Fernandez è solo l'ultimo giocatore partenopeo vittima di rapine che, a quanto pare, potrebbero avere una matrice camorristica.

Prima di lui erano finiti nel mirino dei ladri Cavani (casa svaligiata), la moglie di Lavezzi e quella Aronica e Fideleff. Le rapine ai calciatori del Napoli degli ultimi anni avrebbero un'unica matrice: gruppi di ultrà, spalleggiati dalla camorra, intenzionati a punire i giocatori che non partecipavano alle manifestazioni organizzate dai tifosi. Una situazione, quella nel napoletano, che non dà sicurezza a chiunque giocasse nella città partenopea.