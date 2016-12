Napoli si gode Callejon: gol e magie

22:45 - A quasi due secoli di distanza, la dominazione spagnola ha ripreso possesso del Regno di Napoli. Non si tratta di Borboni questa volta, ma di un tecnico, Rafa Benitez, circondato dai suoi fidi scudieri come Reina, Albiol e soprattutto Callejon. L'ex Real, è diventato a suon di gol spettacolari, uno dei nuovi idoli del San Paolo. Ma guai a parlare di "tenori". La nuova era ha lasciato alle spalle pregiudizi e cantilene portando voglia di volare.

Se il pittore è il tecnico di Madrid, il pennello migliore in questo momento è l'andaluso con il numero 7 sulle spalle. La sorpresa, per qualcuno, che lo considerava un acquisto comandato da Benitez per fare un favore al potente manager di entrambi. Ma il campo, si sa, è giudice imparziale e questo ha promosso a pieni voti l'esterno di Morbil. Due mesi per conquistare tutto il pubblico italiano, molto meno - seppure con qualche scetticismo estivo - per farsi adottare dai tifosi del Napoli. Callejon, o meglio chiamarlo Callegol, ha già migliorato i numeri dell'ultima stagione al Real Madrid dove in 41 presenze, molte delle quali spezzoni, trovò la porta in 7 occasioni. Tante quante totalizzate con la maglia azzurra tra campionato e Champions ma, soprattutto, con reti spettacolari come le ultime due contro Fiorentina e Catania. Il nuovo re di Napoli potrebbe essere lui, ancora prima di Higuain.

NAPOLI-CATANIA 2-1