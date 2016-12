Napoli, segnano tutti: Hamsik e Callejon tirano il gruppo 

18:03 - In campionato i gol a partita sono oltre 2,5, con la Champions la media si abbassa un po': ma l'attacco spiega molte cose dell'avvio di stagione del Napoli. Higuain ha mostrato tutta la sua caratura, ma a sorpresa in testa alla classifica interna dei marcatori compaiono due centrocampisti: Hamsik e Callejon. Sono solo la punta di un iceberg: tutti i giocatori offensivi sono andati a segno, ad eccezione dei nuovi Mertens e Zapata.

Il belga, però, con i palloni recapitati a Pandev e Inler contro il Livorno, ha raggiunto i 100 assist in carriera. E ha dimostrato tutta la sua versatilità, che tornerà utilissima dopo la pausa. Il colombiano invece ha avuto poche chance di mettersi in mostra ed è ancora giovane. Gli altri, ma proprio tutti, hanno il "vizietto": Hamsik, dopo l'avvio travolgente con 4 gol in 3 partite, ha segnato ieri il quinto gol stagionale, che lo colloca al secondo posto della classifica marcatori globale (quella comandata dal granata Cerci con 6). E al primo della classifica interna, in cui dopo sette giornate compaiono Callejon, Higuain, Pandev, Insigne, Dzemaili, Inler e Britos.

Il centrocampista spagnolo - sicuramente il più sorprendente per capacità d'inserimento nel gruppo e in area di rigore - è fermo a quota 4. Come Higuain, considerata la perla in Champions con il Borussia. Anche Pandev, sacrificato nelle prime giornate, si è sbloccato col Genoa e ora non sembra fermarsi: è a quota 3. I centrocampisti puri, quelli meno proiettati agli ultimi sedici metri, si sono resi autori di reti di ottima fattura: Dzemaili col Sassuolo e Inler col Livorno (seppure con l'aiutino di Bardi). Insigne, anch'egli fermo a 1, ha segnato un gol da cineteca: la splendida punizione che ha stroncato il Dortmund. Britos, invece, è l'unico difensore andato a segno (col Milan). Il merito di così tanta grazia è anche e soprattutto di Benitez, capace di far assorbire alla squadra una mentalità offensiva accentuata rispetto agli anni di Mazzarri. Finora sono 20 in gol in 9 partite, tutti di pregevole frattura.