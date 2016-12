Napoli, Reina non dimentica il rigore parato a Balotelli: "Dormo con la sua maglia"

16:02 - Il primo, e per ora unico, portiere in grado di parare un rigore a Mario Balotelli è stato Pepe Reina, che durante Milan-Napoli ha neutralizzato la conclusione dagli 11 metri di SuperMario. Intervistato da Onda Cero, l'estremo difensore del club partenopeo ha raccontato tutta la propria soddisfazione: "Dormo con la maglietta di Balotelli - ha rivelato lo spagnolo -. Dopo avergli parato il rigore dovevo chiedergliela. È stato storico".

Reina descrive il suo particolare pigiama ("Dormo con la maglia di Balotelli e i pantaloncini del Napoli") e racconta in che modo ha parato quel rigore: "Come ho fatto? Aspettando un attimo più di Mario. La sua forza dal dischetto è che è talmente tranquillo che riesce a ritardare fino all'ultimo secondo sia il colpo sia la direzione del pallone. Io ho aspettato più di lui, ed è andata bene".



Il portiere spagnolo condanna il razzismo ("qualsiasi forma va punita, e allora ben vengano le sanzioni") e non capisce il motivo per cui allo stadio, in Italia, non vadano in molti: "San Paolo a parte, negli stadi c'è poca gente. Non capisco perché, i prezzi non sono tanto alti". Su Roma-Napoli, match in programma dopo la sosta: "Una partita già decisiva per lo scudetto? Diciamo importantissima, perché è ancora presto e mancano tante partite. E' difficile, i giallorossi giocano solo una volta alla settimana, hanno vinto sempre e hanno incassato un solo gol".



Infine c'è spazio a una domanda per il suo futuro, che secondo molti - la prossima stagione - sarà al Barcellona: "Dico solo che io nella mia vita ho vinto tanto, ma mai una Liga. Facciamo bene con il Napoli e poi vediamo...".