Napoli, Rafa Benitez: "Testa alla sfida contro il Parma"

14:20 - Dopo il ko con la Juve, Rafa Benitez chiede massima concentrazione per il match del San Paolo col Parma. Tutti arruolati, Hamsik e Higuain compresi. "Marek e Gonzalo si sono allenati bene e non li ho visti stanchi - ha spiegato il tecnico -. I ragazzi sono tornati carichi dagli impegni con le nazionali". Martedì c'è il Borussia, ma il tecnico partenopeo non vuole pensarci: "La scelta dei giocatori non dipenderà dalla sfida di Champions".

La conferenza di Rafa Benitez:



Le prossime due partite saranno importanti, difficile non pensare al Dortmund. Le scelte per il Parma saranno calibrate per la sfida di Champions?

"La prossima partita è sempre la più importante e pensioamo al Parma. La scelta verrà fatta valutando lo stato di forma dei giocatori, non per la partita di Dortmund"



Higuain ha detto che è stanco, Hamsik ha un problema al piede. Giocheranno?

"Ho visto che si sono allenati tutti benissimo. Ritmo alto e tutti hanno giocato bene, anche Higuain e Hamsik". "Higuain si è allenato bene, non mi è sembrato stanco".



Napoli ha una grande continuità con le medio-piccole, con le altre ha invece stentato

"E' più faceile perdere con le squadre forti, ma i punti si fanno con tutte le alte. Oggi tutte le partite valgono tre punti e le squadre sono difficili. La continuità è la chiave del campionato".



Test match col Parma per vedere a che punto è il Napoli dopo la sosta?

"I giocatori sono arrivate bene dopo la sosta. Tutti sono concentrati e preparati. Poi vedremo come andrà col Parma. Quello che ho visto in allenamento mi è piaciuto moltissimo"



La posizione in campo di Hamsik

"Tutte le squadre hanno problemi nella fase difensiva. Noi siamo al 75% perché dobbiamo migliorare molto in questa fase. Con Marek più basso può essere un aiuto per il cenrocampo. Ha libertà per fare quello che vuole in campo, a volte gioca più basso, altre volte più basso. Non credo che la soluzione per difendere sia Marek più basso, con lui più alto possiamo fare più gol"



Britos e Reveillere

"Britos sta bene ed è disponibile. Reveillere è tornato ad allenarsi con la squadra, ma decideremo se è pronto per giocare dal 1'. E' un giocatore di esperienza in un momento di emergenza. Ha giocato con me nel Valencia, è un professionista, si allena sempre e ha grandi qualità".



Difesa: Albiol, Britos o Cannavaro?

"Raul si stanca come tutti, ma un difensore centrale ha sempre più possibilità di giocare. E' un calciatore importante, ma Britos è disponibile. Cannavaro si sta allenando bene, ma ci sono anche Fernandez e Uvini".



Un giudizio su Cassano e il Parma di Donadoni

"La qualità di Cassano è chiara, è un giocatore pericoloso e dobbiamo stare attenti alle sue giocate. Il Parma ha anche Biabiany e la sua velocità è pericolosa. Hanno giocatori che lavorano bene in fase difensiva e ripartono bene nella fase offensiva. Hanno anche Amauri".



Spie per osservare il Parma?

"Assolutamente no. Penso solo al Napoli e, se devo fare qualche cambio, lo faccio con la mia testa senza pensare ad altro. Se proprio volessi mandare qualche spia (scherza Rafa, ndr), sceglierei qualcuno di alto livello in modo da darmi indicazioni significative. Tuttavia sui giornali non si è letto nulla, quindi la spia forse non era molto valida".



Vedrà Borussia-Bayern?

"La guarderò sicuramente, abbiamo un ottimo staff che analizza le partite. Credo che la sfida non peserà sul match di Champions. Non credo che la questione fisica sarà un problema per entrambe le squadre".



Tornando sulla sconfitta con la Juventus

"Ovviamente ho rivisto la partita, abbiamo concesso troppo nei primi minuti".



Napoli meglio in campionato o Champions League?

"Al momento direi meglio in campionato, anche se stiamo facendo bene anche in Europa. La difficoltà risiede nella gestione del doppio impegno".



Mercato, Antonelli vicino al Napoli?

"Preferisco non parlare di mercato, ora la nostra testa va esclusivamente alla gara col Parma".