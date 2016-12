Napoli, Rafa Benitez: "Dovevamo fare il terzo gol"

18:04 - "Dovevamo fare il terzo gol, se loro avessero accorciato le distanze sarebbe stata dura. Stiamo ancora al 75%, abbiamo sbagliato a non chiudere la partita oggi". Rafa Benitez non è totalmente soddisfatto dopo il 2-0 al Torino da parte del suo Napoli e poi, interrogato su Higuain, dice: "La cosa importante è che lavori per la squadra, si vede già la sua qualità nonostante non stia ancora al top. Può fare la differenza".

"Credo che Fiorentina e Inter possano essere vicine - ha detto il tecnico spagnolo a fne gara-. Roma e Inter sono pericolosissime perché non giocano due partite alla settimana. La Juve è una squadra con una rosa importantissima e con esperienza a questo livello. Credo ci siano ancora cinque squadre che possono dire qualcosa fino alla fine. La nostra squadra ha la forza, la mentalità e la qualità per vincere più partite. Dopo vediamo, ma è chiaro che se giochiamo così e la squadra ha questo atteggiamento saremo vicini e per me si può essere ancora più che vicini".