Napoli, pranzo di Natale della squadra con De Laurentiis 

10:29 - È già Natale, a Napoli. Come da tradizione, la squadra è stata ospite del presidente De Laurentiis presso il ristorante Villa D'Angelo, nel cuore del Vomero, dove il presidente ha incontrato e salutato i suoi giocatori con qualche giorno d'anticipo rispetto alle vacanze natalizie, come ci riferisce il collega Diego De Luca di Radio Kiss Kiss. Circa un centinaio i tifosi azzurri (alcuni dei quali assiepati sui balconi di un palazzo di fronte al ristorante) che hanno applaudito i loro beniamini. Cori per De Laurentiis (arrivato alle 13.23) e Higuain (giunto alle 13.36 con Callejon, Hamsik, Pandev e Cannavaro). Ad allietare il pranzo c'erano i comici di Made in Sud e il rapper Clementino che si è esibito anche in un rap freestyle con strofe dedicate ai singoli calciatori azzurri. Foto tratte da sscnapoli.it.

Ricco e gustoso il menu: antipasto con pizze al forno (rigorosamente marchiato Napoli) e pesce bandiera in tempura con gamberi; per primo, calamarata con astice e rana pescatrice. Successivamente, darna di spigola su crudo di spinaci e noci e, per chi non ama il pesce, maialino con broccolo nero e patate. Poi il dolce tipico partenopeo: babà a forma di Vesuvio con fragoline e frutti di bosco. De Laurentiis ama fare squadra con i propri commensali: tavolata unica, tutti insieme per rafforzare lo spirito di gruppo. All'interno, le decorazioni natalizie composte da fiocchi e nastri sono rigorosamente azzurre: il senso di appartenenza, si sa, è uno dei cavalli di battaglia del popolo napoletano.

GUARDA IL VIDEO DELLA FESTA