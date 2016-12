Napoli, Pepe Reina all'attacco su twitter: "Rigore? Bravo. Sempre lo stesso..." 

13:14 - Il rigore concesso alla Roma da Orsato per il fallo di Cannavaro su Borriello non è andato giù al Napoli. Benitez ha sollevato qualche dubbio con i giornalisti, mentre Pepe Reina si è sfogato su twitter. Il portiere del Napoli ha postato una foto in cui si vede l'attaccante giallorosso intento a tirare la maglia al difensore azzurro nell'azione che ha portato al penalty con tanto di commento: "Rigore? Bravo. Sempre lo stesso...".

Le parole di Reina, condivise e retwittate da Behrami, potrebbero essere indirizzate a Borriello. Difficilmente all'arbitro Orsato che con il portiere non dovrebbe avere precedenti negativi.