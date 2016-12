Napoli, Mesto operato al ginocchio destro: stop di almeno quattro mesi

19:22 - E' perfettamente riuscito l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Giandomenico Mesto, che si è infortunato sabato sera dopo pochi minuti della partita contro il Catania. Confermati i tempi di recupero: il giocatore tornerà in campo non prima di quattro mesi. Una brutta tegola per il Napoli e per Rafa Benitez, che da qui a gennaio ha soltanto due esterni a disposizione: Maggio e Armero.

"I giocatori spesso tornano più forti di prima in poco tempo - ha detto a Radio Crc Moreno Roggi, procuratore di Mesto - Ho sentito Mesto nell'immediato e mi spiegava un po' l’iter logistico della situazione. Lì per lì, un calciatore non si rende bene conto del danno che può aver subito un ginocchio". Per Benitez ora è maxi emergenza sulle corsie esterne, visto il forfait anche di Zuniga, che non rientrerà prima di gennaio: gli unici elementi a disposizione del tecnico azzurro sono Maggio e Armero, chiamati a questo punto a fare gli straordinari. Almeno fino al mercato invernale.