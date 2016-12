Napoli: Mascherano, Skrtel e Damiao i tre colpi di De Laurentiis

15:45 -

Mercato-Napoli: a questo punto, si fa molto sul serio. Ha parlato De Laurentiis, venerdì; ha parlato Benitez, sabato di vigilia. Le porte di gennaio sono aperte, si può spendere: il campionato è un obiettivo, la strada di Champions, dopo la vittoria di Marsiglia, una tentazione e non soltanto un sogno irrealizzabile. Arriverà un campione. Arriveranno campioni.



Il top-player indicato da Benitez può essere Javier Mascherano (28 anni). Già ad agosto il Napoli aveva fatto ripetuti sondaggi: il costo fissato dal Barcellona 25 milioni, il contratto dell’argentino 6 milioni all’anno. Conclusa l’operazione-Higuain non si poteva andare oltre. Ora, con la prospettiva di una grande stagione, si può ritracciare la strada verso Mascherano. Che comunque resta un acquisto molto oneroso. Mascherano è un grande centrocampista, che nel Barcellona ha affinato anche le sue qualità di ultimo uomo della difesa: Benitez lo ha allenato per tre stagioni al Liverpool, dal 2007 al 2010.



Un altro top è di sicuro Martin Skrtel, 28 anni, difensore slovacco del Liverpool di 28 anni. L’ordine di priorità del Napoli, nel senso del ruolo da coprire a gennaio, può anche cominciare da un difensore e Skrtel, gigante di 191 centimetri, è il primo della lista di Rafa Benitez. I costi in tal caso non sono distanti da quelli per Mascherano: il prezzo indicato dal Liverpool è di 21-22 milioni di sterline (25-26 milioni di euro), l’ingaggio di Skrtel è di 3,2 milioni di sterline (circa 3,6 milioni di euro). Anche in tal senso, oneri molto alti: ma il Napoli sta lavorando per ottenerlo in prestito, con diritto di riscatto.



Per l’attacco il taccuino dei dirigenti del Napoli continua a portare a Leandro Damiao, 24 anni, dell’Internacional e della Nazionale brasiliana. Anche in tal caso siamo su cifre di mercato di 25 milioni e qui dipende molto dall’immediato futuro di Higuain. Intorno al quale le inquietudini sul suo impiego vanno viste in prospettiva: il pieno recupero dell’argentino, renderebbe superfluo un investimento di grande livello per l’attacco. La pista Damiao comunque resta attiva.

Gli altri nomi in alternativa. D’Ambrosio (Torino) , N’Koulou (Marsiglia) e Vrsaliko (Genoa) per la difesa. Gonalons (Lione) e Nainggolan (Cagliari) per il centrocampo. Non sono top players, ma non sono nemmeno nomi da poco.