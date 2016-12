Napoli, lussazione alla clavicola per Britos: stop di almeno tre settimane

17:44 - La sconfitta dell'Olimpico porta un'altra brutta notizia al Napoli. Britos, costretto a uscire per infortunio alla fine del primo tempo, è stato sottoposto a una radiografia alla spalla, che ha evidenziato una lussazione di secondo grado della clavicola destra, con conseguente applicazione di un tutore. Lunedì sarà visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani e dal Professor Castagna per ulteriori accertamenti: a quel punto si deciderà se operarlo.

Dopo Zuniga, che verrà operato al ginocchio destro e starà fermo un mese, un'altra tegola dunque per Rafa Benitez. Britos rischia infatti l'operazione alla spalla destra e un lungo stop: anche il difensore uruguaiano, così come il colombiano, salterà la doppia importantissima sfida di Champions League contro il Marsiglia.



MARSIGLIA SENZA MENDES

Lucas Mendes, difensore brasiliano del Marsiglia, salterà la partita contro il Napoli in Champions League a causa di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata venerdì nella sconfitta a Nizza (0-1).