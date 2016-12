Napoli, l'anno di Insigne: "Un 2014 con gol e Mondiale"

09:56 - "Il mio 2013? E' stato un anno felice: mi sono sono sposato, è nato mio figlio e con il Napoli ho raggiunto traguardi importati". Sorride Lorenzo Insigne pensando all'anno che si sta chiudendo, pronto già a tuffarsi in quello che verrà. "Nel 2014 spero di trovare il gol in Serie A, che in questa stagione ancora mi manca - afferma a SkySport24 -. L'obiettivo principale è essere fra i convocati dell'Italia per il Mondiale in Brasile".

Sempre sulla stagione in corso, Insigne parla della lotta Scudetto: "Non abbiamo paura di nessuno, ma Juventus e Roma corrono forte - ammette, prima di soffermarsi su un confronto tra allenatori -. Mazzarri e Benitez? Il primo sente molto le gara e ti carica al massimo, mentre il secondo è più calmo e ci fa sentire a nostro agio. Il mio sogno? Diventare capitano del Napoli, ma ho l'impressione che Hamsik resterà ancora a lungo".