Napoli, Inler: "E' ora di rientrare nella lotta scudetto" 

15:29 - Sempre sotto osservazione, sempre al centro del progetto Napoli. Uomo e calciatore di carattere Gokhan Inler, uno che non si esalta quando tutto va bene e che non si abbatte quando il momento è difficile. “Abbiamo iniziato bene poi sono arrivate alcune sconfitte in campionato come in Champions" ha detto lo svizzero al sito The Hard Tackle. "E’ ora di ripartire per rientrare nella lotta scudetto. Cavani? Higuain non lo sta facendo rimpiangere".

"L'uscita dalla Champions brucia ancora ma adesso potremo pensare solo al campionato: vogliamo lo scudetto" ha continuato Inler. "Ci è dispiaciuto molto dover abbandonare la competizione: ora però dobbiamo riorganizzarci e lottare fino alla fine per prenderci il tricolore. La partenza di Cavani è stato un duro colpo. Per fortuna abbiamo preso Higuain che è il sostituto perfetto, l'acquisto ideale. Napoli è una città che ha una grande passione per il calcio e pretende molto.



"Le differenze fra Hitzfeld e Benitez? Entrambi sono molto esperti e hanno sempre una buona comunicazione con la squadra, oltre che un rapporto molto umano coi giocatori. Tutti e due sono dei vincenti e sanno come far giocare le proprie squadre», ha proseguito Inler. «Se sono sul mercato? Non lo so, chiedete al mio agente. Io a Napoli sto bene e penso a dare il massimo con questa maglia. I miei idoli? Ronaldo: aveva una velocità e una tecnica incredibile».