Napoli: Higuain salta il Livorno

17:42 - L'assenza di Higuain è pesata al Napoli nella sconfitta di Londra contro l'Arsenal in Champions. Il Pipita, alle prese con un problema al flessore della gamba destra, resterà a riposo anche contro il Livorno, lasciando il posto a Pandev o a Zapata. Poi ci sarà la sosta per le nazionali: Higuain è stato convocato dall'Argentina ma essendo l'Albiceleste già qualificata ai Mondiali, il ct Sabella potrebbe lasciare recuperare il centravanti con tutta calma.

Contro il Livorno Benitez non avrà nemmeno Raul Albiol: il centrale ex Real Madrid ha stretto i denti contro l'Arsenal ma domenica lascerà il posto a Paolo Cannavaro. Anche per lo spagnolo ci sono fastidiosi problemi muscolari.