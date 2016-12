Napoli, Higuain: "L'Arsenal? Mi voleva ma De Laurentiis mi ha convinto subito" 

13:33 - Una notte per trascinare il Napoli, proprio contro l'Arsenal, la squadra che tanto lo aveva corteggiato. Invano, però. Una notte molto speciale per Higuain: "Mi volevano - ha detto l'argentino a The Times - ma ho scelto il Napoli e sono grato a De Laurentiis". Stasera servono i suoi gol per andare avanti in Champions: "Un'ingiustizia uscire con 12 punti. Stiamo uniti, già contro il Borussia all'andata abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare".

"Se ho mai incontrato l'Arsenal per trasferirmi? Me l'avevano detto - ha continuata il Pipita, ieri festeggiato dai compagni per il suo 26 compleanno - ma io non ho mai parlato con loro. Hanno detto che l'Arsenal voleva acquistarmi, che stavano trattando l'acquisto ma alla fine è stato il Napoli a comprarmi. Mi hanno persuaso con la loro convinzione ed io sono molto grato al Napoli e al suo presidente per tutto quello che hanno fatto per me e per quanto hanno concluso rapidamente il mio acquisto. Sapere quanto mi hanno voluto mi ha rassicurato molto".



Importante De Laurentiis, altrettanto Benitez: "Anche lui mi ha convinto, è stata una delle ragioni che mi hanno spinto a venire qui. E' una persona onesta e sincera: le cose che mi ha detto rimangono tra noi, ma ha reso la mia scelta molto più semplice. C'è un sentimento unico a Napoli per gli argentini, il calore della gente, il fatto che la sia gente sia un po' pazza significa che c'è un legame speciale. E' una città molto argentina e ciò mi ha aiutato ad adattarmi subito. Lo stadio stesso ha una sua storia. E' dove ha giocato qualcuno di molto speciale per tutti i napoletani e tutti gli argentini. Giocare in uno stadio mitico come questo mi rende molto felice, mi piace.



Stasera una notte molto speciale: "La Champions? Sarebbe un'ingiustizia uscire con 12 punti in classifica. Dobbiamo far sì che la squadra, i giocatori ed il pubblico siano tutti uniti, già contro il Borussia Dortmund all'andata abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare"