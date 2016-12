Napoli: Higuain ancora in dubbio per il Marsiglia

19:19 - Infermeria piena in casa Napoli in vista della gara di Champions contro il Marsiglia. Alla lista degli infortunati, oltre a Camilo Zuniga, si è aggiunto Miguel Britos che salterà la sfida con i francesi. Dubbi sulle condizioni di Gonzalo Higuain che non si sente ancora pronto per giocare e partirà con ogni probabilità dalla panchina. Il difensore Raul Albiol, invece, farà parte dell'undici titolare, anche se ha ancora un problema agli adduttori.

La gara del riscatto, quindi, sarà più difficile del previsto, proprio a causa dei tanti infortuni che in questo periodo stanno colpendo il Napoli. La sfida con la Roma, infatti, oltre al risultato negativo, ha portato ulteriori grattacapi a Rafa Benitez per i tanti indisponibili per la sfida con il Marsiglia.

Gonzalo Higuain, partito dalla panchina contro la Roma, ha recuperato completamente dall'infiammazione alla coscia destra che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco nelle ultime settimane, ma non si sente ancora pronto per poter scendere in campo. Benitez, quindi, potrebbe optare per Pandev titolare, con il Pipita ancora panchinaro. Chi è sicuro del posto da titolare, invece, è lo spagnolo Raul Albiol. Il difensore ha ancora un problema agli adduttori ma, così come contro la Roma, è pronto a stringere i denti e giocare dal primo minuto anche contro il Marsiglia.