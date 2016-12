Napoli, Hamsik salta l'Arsenal per l'infortunio al piede 

13:46 - Brutta notizia per il Napoli: Marek Hamsik salterà l'ultima gara (decisiva) del girone di Champions contro l'Arsenal. L'infortunio al piede accusato nella gara col Parma non è ancora smaltito. Per lo slovacco c'è anche un'infiammazione ai nervi che lo costringerà ai box anche sabato con l'Udinese. Il problema di Hamsik va trattato con cautela per evitare che la situazione degeneri: il giocatori nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi controlli.

Nella gara più importante della stagione, anche se una vittoria potrebbe non bastare per il passaggio del turno, il Napoli dovrà così rinunciare a uno dei suoi pezzi pregiati. Marekiaro in questi giorni aveva cominciato ad allenarsi con un plantare speciale, che sembrava potesse permettergli di scendere in campo al San Paolo per la sfida coi Gunners. La speranza è svanita quasi subito. Dall'infortunio al piede bisogna guarire con cautela per evitare ricadute o, peggio ancora, complicazioni. Il centrocampo partenopeo, intanto, è in fibrillazione: anche Behrami è reduce da un pestone e la sua presenza con l'Udinese è a rischio.